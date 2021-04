Il ‘Pocho’ Lavezzi si racconta: “A Napoli ho fatto la storia, ecco perchè sono andato via” (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“A Napoli ho fatto la storia. Non avrei mai potuto giocare in un altro club italiano. Con i tifosi napoletani sono sempre stato sincero”. Inizia così l’intervista dell’ex giocatore del Napoli, Ezequiel Lavezzi, rilasciata a Sky Sport parlando principalmente della sua esperienza con la maglia azzurra: “Il giorno del primo gol ho fatto una grande partita. Ho avuto la possibilità di realizzare la prima rete divertendomi tantissimo. I tifosi del Napoli hanno avuto l’occasione di conoscermi di più dopo quella partita. Ero arrivato un pò sovrappeso. Per fortuna dopo ho cominciato a mangiare bene e quello mi ha aiutato a stare in forma. Il paragone con Maradona c’era perchè sono argentino più che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ahola. Non avrei mai potuto giocare in un altro club italiano. Con i tifosi napoletanisempre stato sincero”. Inizia così l’intervista dell’ex giocatore del, Ezequiel, rilasciata a Sky Sport parlando principalmente della sua esperienza con la maglia azzurra: “Il giorno del primo gol houna grande partita. Ho avuto la possibilità di realizzare la prima rete divertendomi tantissimo. I tifosi delhanno avuto l’occasione di conoscermi di più dopo quella partita. Ero arrivato un pò sovrappeso. Per fortuna dopo ho cominciato a mangiare bene e quello mi ha aiutato a stare in forma. Il paragone con Maradona c’eraargentino più che ...

Advertising

DiMarzio : Da casa #Lavezzi a #Parigi, tra poco su @SkySport 24 torna a parlare il #Pocho...#staytuned @sscnapoli @PSG_inside - DiMarzio : Tra presente, futuro e ricordi. Parla il Pocho #Lavezzi - StrikeFirst10 : RT @DiMarzio: Il Pocho #Lavezzi si racconta in esclusiva: aneddoti, curiosità e retroscena. Anche di #calciomercato - anteprima24 : ** Il 'Pocho' #Lavezzi si racconta: 'A ##Napoli ho fatto la storia, ecco perchè sono andato via' **… - sportface2016 : #Napoli, il Pocho #Lavezzi: 'In passato contatti con l'#Inter, ma non potevo giocare altrove in Italia' -