I Sikh positivi a Latina non hanno la variante indiana

(Di martedì 27 aprile 2021) Un focolaio anella comunitàaveva alzato l’allarme sulla possibilità che si trattasse di. Ora la conferma che i tamponi finora fatti “sono tutti negativi alla”. La notizia era stata riportata oggi dal Messeggero che spiegava: Nonostante al momento non ci siano casi accertati di, i dati parlano chiaro: risultanoal Covid 262 cittadini di nazionalitàe 36 minori. E il numero purtroppo cresce a ogni nuovo screening nelle aziende agricole. «Ci sono stati diversi casi nella comunità che stiamo seguendo ha spiegato la direttrice della Asl Silvia Cavalli – Abbiamo promosso test nelle aziende agricole e c’è una collaborazione, con un tavolo di ...

Proprio qui c'e stata un grande focolaio nella comunità, con circa 300al Sars - CoV - 2. Non si sa se il virus possa essere collegabile alla variante, ma la Regione Lazio conta di ...Sotto la lente la comunitàche vive nel territorio di Latina : circa 15mila persone con molti ... Al momento non è stato rilevato ancora alcun caso di variante indiana, ma risultanoal ...Comunità Sikh di Latina: scoppia un focolaio con 300 positivi, si indaga sulla presenza di varianti e la Regioni avvia indagine a tappeto.È stata individuata anche in Veneto la variante indiana del Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale del veneto Luca Zaia ...