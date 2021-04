Giovanni Ciacci si sente male, Le Iene costrette a interrompere lo scherzo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le Iene ci sono andate giù pesanti con Giovanni Ciacci, facendogli vivere un’ora da incubo. L’opinionista di Domenica Live è abituato ai fari di Canale 5 e sarà per questo che è terrorizzato dal buio e la iena Mitch ha giocato proprio su questa sua paura. Pensando di promuovere una nuova attività, Giovanni è stato convinto da un suo amico (Daniele) ad andare in un capannone per registrare dei video promozionali. Una volta arrivato nella location scelta c’è stato un finto blackout che ha terrorizzato il povero Ciacci. Come se non bastasse è venuto fuori il proprietario del capannone, un individuo davvero bizzarro dall’aria losca, che ha impaurito ancora di più la vittima de Le Iene. Ma la ciliegina sulla torta è arrivata con un secondo blackout, quando la finta figlia del proprietario ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 aprile 2021) Leci sono andate giù pesanti con, facendogli vivere un’ora da incubo. L’opinionista di Domenica Live è abituato ai fari di Canale 5 e sarà per questo che è terrorizzato dal buio e la iena Mitch ha giocato proprio su questa sua paura. Pensando di promuovere una nuova attività,è stato convinto da un suo amico (Daniele) ad andare in un capannone per registrare dei video promozionali. Una volta arrivato nella location scelta c’è stato un finto blackout che ha terrorizzato il povero. Come se non bastasse è venuto fuori il proprietario del capannone, un individuo davvero bizzarro dall’aria losca, che ha impaurito ancora di più la vittima de Le. Ma la ciliegina sulla torta è arrivata con un secondo blackout, quando la finta figlia del proprietario ...

Advertising

StraNotizie : Giovanni Ciacci si sente male, Le Iene costrette a interrompere lo scherzo - infoitcultura : Giovanni Ciacci, lo scherzo: il terrore del buio e la folle fuga in auto I VIDEO - turdo_miriam : Ho letto alcuni nomi che sono in lista per il Gf di Settembre condotto da Alfonso... Si pensa a: Giovanni Ciacci P… - benjamn_boliche : RT @redazioneiene: “Sto veramente male, ho paura” @giovanniciacci opinionista di Barbara D'urso è passato dalle luci della tv al terrore de… - infoitcultura : Le iene, lo scherzo a Giovanni Ciacci -