Coprifuoco: un’ora in più di sicurezza o un’ora in più di libertà? (Di martedì 27 aprile 2021) Il corsivo di Paolo Rubino Nel momento cruciale in cui l’Italia deve convincere il finanziatore Ue della bontà e appropriatezza del suo “business plan”, il governo è sballottato tra le forze politiche che lo sostengono dallo scontro sull’orario da cui deve partire il Coprifuoco: le 22 per alcuni, le 23 per altri. Questo dibattito sembra davvero meschino di fronte all’enormità del progetto di ripresa e resilienza post covid. Tutti gli Stati europei stanno presentando al finanziatore Ue i loro business plan. Se quello italiano richiama più attenzione di altri è solo perché è quello che richiede più finanza degli altri. Che l’Ue voglia investire in Italia più che altrove dovrebbe essere motivo d’orgoglio per gli italiani. Che di fronte a tale ambizione sia indispensabile che il piano italiano esprima una forte visione complessiva del futuro, oltre che una serie di ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Il corsivo di Paolo Rubino Nel momento cruciale in cui l’Italia deve convincere il finanziatore Ue della bontà e appropriatezza del suo “business plan”, il governo è sballottato tra le forze politiche che lo sostengono dallo scontro sull’orario da cui deve partire il: le 22 per alcuni, le 23 per altri. Questo dibattito sembra davvero meschino di fronte all’enormità del progetto di ripresa e resilienza post covid. Tutti gli Stati europei stanno presentando al finanziatore Ue i loro business plan. Se quello italiano richiama più attenzione di altri è solo perché è quello che richiede più finanza degli altri. Che l’Ue voglia investire in Italia più che altrove dovrebbe essere motivo d’orgoglio per gli italiani. Che di fronte a tale ambizione sia indispensabile che il piano italiano esprima una forte visione complessiva del futuro, oltre che una serie di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco un’ora Coprifuoco: un'ora in più di sicurezza o un'ora in più di libertà? Startmag Web magazine