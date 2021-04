Concorso Comune di Genova, 75 funzionari amministrativi: come partecipare (Di martedì 27 aprile 2021) Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 27 aprile 2021, è indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 75 posti di funzionario servizi amministrativi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Genova. Dei posti messi a Concorso: 5 sono riservati ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Genova appartenenti alla categoria C, con un’anzianità di servizio di almeno 2 anni; 23 sono riservati ai volontari delle Forze Armate. Il termine per la presentazione delle domande è il 12 maggio 2021. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per la partecipazione, come fare domanda e quali saranno le prove del Concorso. Tutte le novità sui ... Leggi su leggioggi (Di martedì 27 aprile 2021) Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 27 aprile 2021, è indetto unpubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 75 posti dio servizi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso ildi. Dei posti messi a: 5 sono riservati ai dipendenti a tempo indeterminato deldiappartenenti alla categoria C, con un’anzianità di servizio di almeno 2 anni; 23 sono riservati ai volontari delle Forze Armate. Il termine per la presentazione delle domande è il 12 maggio 2021. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per la partecipazione,fare domanda e quali saranno le prove del. Tutte le novità sui ...

