Benitez: ”Tornare a Napoli? Dico solo che a Napoli si può vincere” (Di martedì 27 aprile 2021) Benitez su De Laurentiis: vi svelo un retroscena. Quando arrivò a Londra per parlare con me, mi disse: ‘Scrivi gli attaccanti’. Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Napoli e di un suo eventuale ritorno sulla panchina azzurra. Queset le sue parole: SU UN SUO EVENTUALE RITORNO A Napoli “Tornare a Napoli? Ho un ricordo bellissimo di Napoli. Abbiamo conquistato due trofei in un periodo in cui la Juventus dominava in Italia. -ricorda Benitez – Ho un grande rapporto sia con i tifosi che con la società. Aurelio De Laurentiis è un presidente un po’ visionario. Benitez SVELA UN RETYROSCENA Vi svelo ... Leggi su retecalcio (Di martedì 27 aprile 2021)su De Laurentiis: vi svelo un retroscena. Quando arrivò a Londra per parlare con me, mi disse: ‘Scrivi gli attaccanti’. Rafa, ex allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dele di un suo eventuale ritorno sulla panchina azzurra. Queset le sue parole: SU UN SUO EVENTUALE RITORNO A? Ho un ricordo bellissimo di. Abbiamo conquistato due trofei in un periodo in cui la Juventus dominava in Italia. -ricorda– Ho un grande rapporto sia con i tifosi che con la società. Aurelio De Laurentiis è un presidente un po’ visionario.SVELA UN RETYROSCENA Vi svelo ...

