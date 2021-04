AstraZeneca e Moderna | in distribuzione oltre 360mila dosi in Italia

Advertising

Profilo3Marco : RT @rep_roma: Coronavirus, i centri vaccini nel Lazio e Roma. Tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca, ecco dove farli (e il calendario delle pre… - Profilo3Marco : RT @rep_roma: Coronavirus, i centri vaccini nel Lazio e Roma. Tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca, ecco dove farli (e il calendario delle pre… - Profilo3Marco : RT @rep_roma: Coronavirus, i centri vaccini nel Lazio e Roma. Tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca, ecco dove farli (e il calendario delle pre… - Profilo3Marco : RT @rep_roma: Coronavirus, i centri vaccini nel Lazio e Roma. Tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca, ecco dove farli (e il calendario delle pre… - Profilo3Marco : RT @rep_roma: Coronavirus, i centri vaccini nel Lazio e Roma. Tra Pfizer, Moderna, J&J e AstraZeneca, ecco dove farli (e il calendario dell… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Moderna

Gli eventi avversi Tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021, per i tre vaccini in uso nella campagna vaccinale in quel periodo (, Pfizer), ci sono state 46.237 segnalazioni di ......67 mila dosi (somministrato il 55,2% delle 149.200 dosi totali ricevute finora, le dosi disponibili vengono usate soprattutto per i richiami);35 mila (somministrato l'89,3% ...L'esperto: "L'immunità dovrebbe durare almeno un anno", ma avverte "è far circolare il virus mentre stiamo vaccinando" ...Prof. Massimo Andreoni, direttore UOC Malattie infettive Tor Vergata e presidente SIMIT: “Per sconfiggere il virus bisogna vaccinare in tutto il mondo, la sanità deve essere globalizzata, pensare di v ...