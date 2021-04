Vittoria Puccini: chi è, età, marito, figli, lavoro, compagno, carriera e vita privata (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ la protagonista della nuova serie televisiva in onda a partire dal 5 aprile 2021, La fuggitiva. Vittoria Puccini interpreta il ruolo di Arianna, la protagonista dell’action thriller. L’attrice italiana, classe ’79, è nata a Firenze ed è un volto televisivo e cinematografico molto famoso. Brava e bella: Vittoria Puccini è una donna molto apprezzata in Italia. Ha esordito nel mondo del cinema nel 2000 interpretando il ruolo di Gaia in ‘Tutto l’ammore che c’è’: la consacrazione è arrivata con la serie televisiva Elisa di Rivombrosa: grazie alla sua interpretazione vince il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. E’ proprio sul set della famosa serie televisiva che ha conosciuto Alessandro Preziosi, l’attore con il quale ha avuto una storia d’amore lunga circa sei anni. Ma siete curiosi di scoprire più dettagli ... Leggi su newsitaliane (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ la protagonista della nuova serie televisiva in onda a partire dal 5 aprile 2021, La fuggitiva.interpreta il ruolo di Arianna, la protagonista dell’action thriller. L’attrice italiana, classe ’79, è nata a Firenze ed è un volto televisivo e cinematografico molto famoso. Brava e bella:è una donna molto apprezzata in Italia. Ha esordito nel mondo del cinema nel 2000 interpretando il ruolo di Gaia in ‘Tutto l’ammore che c’è’: la consacrazione è arrivata con la serie televisiva Elisa di Rivombrosa: grazie alla sua interpretazione vince il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. E’ proprio sul set della famosa serie televisiva che ha conosciuto Alessandro Preziosi, l’attore con il quale ha avuto una storia d’amore lunga circa sei anni. Ma siete curiosi di scoprire più dettagli ...

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Puccini La Fuggitiva/ Anticipazioni ultima puntata oggi, 26 aprile: Arianna morirà? La Fuggitiva, anticipazioni ultima puntata oggi, 26 aprile Ultimi colpi di scena ne La fuggitiva oggi, 26 aprile, su Rai1. La fiction con Vittoria Puccini tornerà in onda proprio questa sera con quella che è l'ultima puntata di questa prima, e forse ultima, stagione, ma cosa succederà e cosa vedremo questa sera? La storia di Arianna ...

Vittoria Puccini su Rai1 diventa una poliziotta Lei, Vittoria Puccini , è instancabile. Ha appena terminato le riprese tra Venezia e in Polesine di Non mi lasciare , la nuova serie Rai coprodotta da Rai Fiction e PayperMoon Italia, diretta da Ciro ...

Vittoria Puccini: «Vado di corsa anche nella vita» Tv Sorrisi e Canzoni La fuggitiva 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione La fuggitiva 2 ci sarà? Le anticipazioni sulla seconda stagione. Si farà una nuova stagione della fiction di Rai 1 con Vittoria Puccini?

