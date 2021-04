Variante indiana, primi contagi in Italia. Cos'è e i dubbi sull'efficacia dei vaccini (Di lunedì 26 aprile 2021) "I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova Variante indiana ". Il messaggio lanciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza , è chiaro: "Non possiamo abbassare la guardia". E ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) "I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova". Il messaggio lanciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza , è chiaro: "Non possiamo abbassare la guardia". E ...

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - Mania48Mania53 : RT @noitre32: E TI PAREVA CHE NON LA SCOVAVANO ????????? La variante indiana è in Italia. Due casi in Veneto, altri due sotto esame https://t.… - RobertoLocate14 : La variante indiana qua da noaltri? Bon, g'ho visto co' i miei oci gl'indiani col turbante che i magnava le simie v… -