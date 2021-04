Torino-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

(Di lunedì 26 aprile 2021)per agganciare la Juventus in zona Champions: tutti i modi per seguire un match fondamentale per la squadra di Gattuso. Acon il primo aggancio da Champions League nel mirino, quello alla Juventus. Ilscalda i motori per la sfida di oggi pomeriggio, alle ore 18.30, dopo aver visto il pari dei

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #TorinoNapoli ?? - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Napoli ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18.30 #TorinoNapoli #SFT - Open_gol : Strade del centro prese d'assalto e assembramenti nei parchi in molte città - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @RaiSport: ?? #SerieA: #Torino-#Napoli alle 18.30 I granata a caccia di punti salvezza, la squadra di #Gattuso cerca l'aggancio alla #Ju… - RaiSport : ?? #SerieA: #Torino-#Napoli alle 18.30 I granata a caccia di punti salvezza, la squadra di #Gattuso cerca l'agganci… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Napoli

PROBABILI FORMAZIONI: GLI ASSENTI Analizzando le possibili scelte dei tecnici per le probabili formazioni di, ci pare però doveroso andare a controllare ora anche la lista dei giocatori che ...Oggi lo scontro diretto tra Lazio e Milan all'Olimpico e ovviamente ilche ospiterà ildi Gattuso, tornato definitivamente in palla dopo la super vittoria con la squadra di Inzaghi. Gli ...L'ex calciatore Stefano Fiore ha commentato il turno di campionato a Tmw Radio. Juventus, quanto rischia la Champions? "Io l'ho detto, per me rischiava da settimane. Vederla giocare non è un bel veder ...Torino-Napoli è una partita di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.