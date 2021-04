Tiki Taka stasera in tv lunedì 26 aprile: orario, canale e ospiti (Di lunedì 26 aprile 2021) Un nuovo lunedì di approfondimento e intrattenimento calcistico: “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” torna in tv questa sera, lunedì 26 aprile alle ore 23.50. Fra gli ospiti del programma di Italia 1 anche Massimo Ceccherini, attore e grande tifoso della Fiorentina, e Francesco Facchinetti, tifoso interista. Non mancheranno dibattiti su quanto successo con la Superlega, ma spazio anche alle analisi dei due posticipi della 33esima giornata di Serie A, con i commenti degli ospiti fissi Ivan Zazzaroni, Xavier Jacobelli, Andrea Di Caro e Giuseppe Cruciani. Presenti in studio anche Massimo Mauro, Pascal Vicedomini, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Francesco Oppini, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Un nuovodi approfondimento e intrattenimento calcistico: “– La Repubblica del Pallone” torna in tv questa sera,26alle ore 23.50. Fra glidel programma di Italia 1 anche Massimo Ceccherini, attore e grande tifoso della Fiorentina, e Francesco Facchinetti, tifoso interista. Non mancheranno dibattiti su quanto successo con la Superlega, ma spazio anche alle analisi dei due posticipi della 33esima giornata di Serie A, con i commenti deglifissi Ivan Zazzaroni, Xavier Jacobelli, Andrea Di Caro e Giuseppe Cruciani. Presenti in studio anche Massimo Mauro, Pascal Vicedomini, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Francesco Oppini, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. SportFace.

