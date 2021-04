(Di lunedì 26 aprile 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi:tra, naufraga dell’ Isola 15, eChe ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è ...

Advertising

IsaeChia : Somiglianza tra Beatrice Marchetti e Cecilia Rodriguez #GfVip #Isola - soleilinski : Ma solo io noto una certa somiglianza tra Amanda Seyfried e Dakota Fanning? Cioè raga sono uguali #Oscars2021… - mkitkwon : ma solo io noto la somiglianza tra kazuha e aether o - ___Ameliee : @Martina4223 Beh direi che boro boro non ha proprio bisogno di acquistare visibilità parlando di Aka .. forse ha tr… - abort0vivente : @acercategomez ah ma quindi non sono l'unica che trova la somiglianza tra tokyo e la mili MENOMALE -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

Elle

... si differenzianoloro per componenti, ruoli all'interno della società e rango militare, i cui ... plasmandone i poteri a sua immagine e. Con il duro allenamento e il migliorare dell'...le novità anche l'addio di importanti professori, Stash (tornato al serale nella veste di ...di grande talento e in queste ore qualcuno si è divertito a mostrare la straordinariadi una ...Somiglianza tra Beatrice Marchetti e Cecilia Rodriguez. Quello della somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente all ...LEGGI ANCHE —–> L’Eredità, il campione vince al primo colpo e non ci crede . Cavalcando l’onda dell’ironia, il dueo dei comici di “Felicissima Sera” ha sopraggiunto una domanda, “Passeresti una notte ...