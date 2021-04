Lorenzo Insigne, i guadagni extracalcistici: cifre super (Di lunedì 26 aprile 2021) Lorenzo Insigne vero leader anche fuori dal campo. Scopriamo il nuovo e redditizio business del capitano del Napoli. Le cifre nei dettagli Sono tanti i calciatori anche in attività che decidono di lanciarsi in nuovi investimenti al di fuori del campo. L’elenco sarebbe davvero lungo, ma limitandoci solo ai più importanti, possiamo scoprire che la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 26 aprile 2021)vero leader anche fuori dal campo. Scopriamo il nuovo e redditizio business del capitano del Napoli. Lenei dettagli Sono tanti i calciatori anche in attività che decidono di lanciarsi in nuovi investimenti al di fuori del campo. L’elenco sarebbe davvero lungo, ma limitandoci solo ai più importanti, possiamo scoprire che la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

OptaPaolo : 102 - I migliori marcatori nella storia del #Napoli in Serie A: Dries #Mertens 102 Antonio Vojak102 Marek Hamsik10… - OptaPaolo : 102 - Best scorers in #Napoli's history in Serie A: Dries #Mertens 102 Antonio Vojak 102 Marek Hamsik 100 Lorenzo… - OptaPaolo : 11 - Lorenzo #Insigne ha segnato 11 gol in Serie A nel 2021, già uno in più che in tutto il 2020 in campionato. Mat… - CarmeloCavani96 : @Marcello_Fsc Marcè , Sarà contento Vincenzo, di cui ora non ricordo il nome, il ragazzo che critica sempre Insigne… - napoliforever89 : Ma alla fine secondo voi Insigne rinnoverà?? Io non riesco a vedere un Napoli senza lorenzo,solo al pensiero che n… -