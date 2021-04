L’Inter sogna: 5 punti allo scudetto. Juventus, Champions a rischio e il Napoli può raggiungerla (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Inter vola verso lo scudetto con 11 punti di distacco sulla prima inseguitrice. Il traguardo dista solo 5 punti, da conquistare nelle ultime cinque gare di campionato. È ancora una volta il gruppo che premia Antonio Conte e la sua strategia, nel momento in cui incombe il rischio di sprecare la lunga galoppata solitaria. Il Verona, sconfitto per 1-0 dai nerazzurri, si batte bene, cerca il pari ma esce a testa alta. E recrimina per un gol di Faraoni annullato: cosa che ha lasciato molti dubbi. Sul fronte Juve è crisi. I bianconeri rischiano il posto in Champions. E Andrea Pirlo rischia il suo di posto: quella sulla panchina più importante della Serie A. Se oggi 26 aprile, nel posticipo, il Napoli dovesse battere il Torino, i giochi si riaprirebbero. Ronaldo ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 aprile 2021)vola verso locon 11di distacco sulla prima inseguitrice. Il traguardo dista solo 5, da conquistare nelle ultime cinque gare di campionato. È ancora una volta il gruppo che premia Antonio Conte e la sua strategia, nel momento in cui incombe ildi sprecare la lunga galoppata solitaria. Il Verona, sconfitto per 1-0 dai nerazzurri, si batte bene, cerca il pari ma esce a testa alta. E recrimina per un gol di Faraoni annullato: cosa che ha lasciato molti dubbi. Sul fronte Juve è crisi. I bianconeri rischiano il posto in. E Andrea Pirlo rischia il suo di posto: quella sulla panchina più importante della Serie A. Se oggi 26 aprile, nel posticipo, ildovesse battere il Torino, i giochi si riaprirebbero. Ronaldo ...

Advertising

Ila__C : dite a taola purani che la nausea che ho io per l'ansia durante le partite dell'inter lei se la sogna in gravidanza - GoalItalia : Il tifo per l'Inter, la doppietta al Milan: magic moment per Giacomo Raspadori che sogna la Nazionale di Mancini co… - carradori64 : sto vedendo verona-fiore dove c'è lo spirito sportivo, dove c'è il calcio è di tutti, dove si sogna il calcio che v… - lamelasulweb : @adryjimbo @Andrea45100678 @FBiasin Tranquillo che mi hanno deluso anche Milan e Inter, era per rispondere a chi so… - it_inter : #Dimarco sogna il ritorno, l'intenzione dell'Inter è di non perdere il controllo sul giocatore anche se il Verona d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter sogna Futuro in bilico per Dimarco: l'Inter sogna Emerson Palmieri 90min