L' immunologa Viola | ' Ecco perché al momento sulla variante indiana il panico è ingiustificato'

(Di lunedì 26 aprile 2021) Prudenza ma nessun: "Le varianti del virus non sono una novità, ormai lo sappiamo. E non devono generare, ma prudenza. Questaidentificata in India ha due mutazioni ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Variante indiana, l'immunologa Viola: «Niente panico, ma prudenza» - leggoit : #Variante indiana, l'immunologa Viola: «Niente panico, ma prudenza» - globalistIT : - ilCandido : RT @RadioRadicale: Buone notizie sui #vaccini anti-#Covid da una ricerca inglese. Protezione efficace da malattia e contagio. La nota inf… - RadioRadicale : Buone notizie sui #vaccini anti-#Covid da una ricerca inglese. Protezione efficace da malattia e contagio. La not… -

Ultime Notizie dalla rete : immunologa Viola

leggo.it

Lo sottolinea Antonelladell'università di Padova, su Facebook ricordando che 'anche nei confronti della variante sudafricana i vaccini comunque sembrano conferire protezione, ...Lo ha detto Antonelladell'università di Padova ricordando che "anche nei confronti della variante sudafricana i vaccini comunque sembrano conferire protezione, seppur con una ...«Le varianti del virus non sono una novità, ormai lo sappiamo. E non devono generare panico, ma prudenza. Questa variante identificata in India ha due mutazioni ...La professoressa dell'università di Padova: "E' possibile solo che possa ridurre leggermente l'efficacia dei vaccini, come quella sudafricana" ...