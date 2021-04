Le 5 tute di tendenza questa primavera e come indossarle

(Di lunedì 26 aprile 2021) La tuta intera si è rivelata un vero must per la2021. Sebbene sia stata inventata da Thayaht in ambito futuristaabito da contrapporre alla moda borghese e sia diventata il simbolo della classe operaia, oggi la tuta è più modaiola che mai. Grazie a questo capo smart del guardaroba si può creare in modo semplice e veloce un outfit fantastico. Giocando con gli accessori giusti e con piccoli dettagli di styling. Il punto chiave è scegliere il modello che più si adatta al proprio stile. E declinarlo nel mood che si vuole, cambiando ogni volta scarpe, borse, cinture e così via. La boiler suit è la tuta intera per eccellenza: multitasca e comoda, con accessori deluxe dà il massimo La boiler suit Questo è il modello che più di ogni altro assomiglia alla tuta da operaio o,dice il nome stesso, del tecnico delle caldaie. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : tute tendenza

Vogue Italia

Dellee dei leggings siamo stufe, lo sanno bene le tendenze denim della moda Primavera Estate 2021 che - in 10 jeans Bershka low cost da comprare ora - hanno detto tutto . Ovvero, hanno interpretato e ..." Lecorte - spiega - sono simili a costumi da bagno e possono essere considerate provocanti ...può che farci piacere se altri prendono in considerazione questa novità e nasce una nuova". ...Per la primavera 2021 la tuta intera ha rubato la scena a quella sportiva in due pezzi. E spopola in cinque diverse varianti. Scopri quali!Continueremo a stare in tuta o gireremo in tacchi alti, abiti sfarzosi e paillettes? Probabilmente un po' e un po', ma più serenamente ...