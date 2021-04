Isola dei famosi, Daniela Martani contro i vaccini? Luxuria la sbugiarda (Di lunedì 26 aprile 2021) Che cosa è accaduto tra Daniela Martani, ex naufraga dell’Isola dei famosi, e Vladimir Luxuria? Entrambe ospiti di Barbara d’Urso, hanno avuto una dura discussione per via di certe dichiarazioni fatte in passato dalla Martani. poi da lei smentite proprio a Domenica Live. Luxuria non ci sta e attacca duramente Daniela, dandole di fatto della bugiarda. Daniela Martani è arrivata sull’Isola dei famosi con il timbro di vegana Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Che cosa è accaduto tra, ex naufraga dell’dei, e Vladimir? Entrambe ospiti di Barbara d’Urso, hanno avuto una dura discussione per via di certe dichiarazioni fatte in passato dalla. poi da lei smentite proprio a Domenica Live.non ci sta e attacca duramente, dandole di fatto della bugiarda.è arrivata sull’deicon il timbro di vegana Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 26 APRILE 2021: UN LUNEDÌ TRA LA FUGGITIVA, L'ISOLA DEI FAMOSI E LE INCHIESTE DI REPORT - lucia60061616 : RT @team_Tommaso: Gli appuntamenti di oggi con Tommaso; - Daytime il Punto Z alle 18:10 Italia 1 - L‘isola dei Famosi alle 21:45 su canale… -