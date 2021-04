Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi | è finita | parla l’ex coppia

(Di lunedì 26 aprile 2021) News L’influencer ex Temptation Island e la sportiva si sono detti addio Pubblicato su 26 Aprile 2021si sono lasciati. A confermarlo sono gli stessi diretti interessati che sui rispettivi profili social hanno reso noto di non essere più una. La love story, tra alti e bassi, durava da circa due anni. Una relazione che non ha mai trovato il totale benestare dei genitori della sportiva, come lei stessa ehanno dichiarato a più riprese. Voci di rottura circolavano da diversi giorni, ora arriva la ‘sentenza’. “Ci siamo lasciati”, ha chiosatoin una serie di Stories Instagram. Il giovane sul piccolo schermo si è fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Chiofalo

L'influencer ex Temptation Island e la sportiva si sono detti ...La bellissima influencer di Salerno e l'ex di Selvaggia Roma sembrerebbe che non stiano più insieme. Ora arriva la conferma proprio dalla diretta interessata. Antonella Fiordelisi esi sono conosciuti a Temptation Island : lui era uno dei fidanzati che ha partecipato in coppia con Selvaggia Roma mentre lei era una tentatrice. La storia tra i due non è iniziata ..." Nessun tradimento, è finito l'amore ": Francesco Chiofalo mette le cose in chiaro e parla della fine della storia con ...Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati. A confermarlo sono gli stessi diretti interessati che sui rispettivi profili social hanno reso noto di non essere più una coppia. La love st ...