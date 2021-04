EVDSL | l’alternativa alla fibra ottica per avere Internet veloce

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ladiretta (chiamata anche FTTH) è la migliore tecnologia per connettersi ain casa o in ufficio: il cavo inarriva finpresa a muro e, una volta collegato il modem adatto, possiamo viaggiare ad una velocità minima di 1000 Megabit al secondo (conosciuta anche come FTTH 1 Gbps), fino ad arrivare a 2500 Megabit al secondo (o conosciuta anche come FTTH 2,5 Gbps). Queste velocità da sogno non sono disponibili per tutti in Italia: molti devono accontentarsi delle connessioni in rame (la classica linea ADSL) o inmisto rame (conosciuta anche con i nomi FTTC o VDSL). Per chi non è così fortunato da poter attivare una FTTH c'è una speranza per ottenere una linea quantomeno: l'ultima versione della ...