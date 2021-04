Estorsioni e droga, 99 arresti a Bari (Di lunedì 26 aprile 2021) L’inchiesta della Dda di Bari ha portato alla notifica di 99 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 99 soggetti appartenenti al clan Strisciuglio. Bari – Il clan Strisciuglio subisce decine di misure cautelari ordinate dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo pugliese. Una vera e propria decapitazione di una delle cosce più potenti. L’ordinanza è firmata dal gip del Tribunale di Bari Giovanni Anglana. Complessivamente, le 99 persone oggetto dell’inchiesta sono state arrestate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare (96 in carcere e tre agli arresti domiciliari). Operazione antimafia a Bari L’indagine della Squadra mobile della Questura e dei Carabinieri del Comando provinciale, denominata ‘Vortice Maestrale’, è stata coordinata dai pm Lidia Giorgio e Marco ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021) L’inchiesta della Dda diha portato alla notifica di 99 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 99 soggetti appartenenti al clan Strisciuglio.– Il clan Strisciuglio subisce decine di misure cautelari ordinate dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo pugliese. Una vera e propria decapitazione di una delle cosce più potenti. L’ordinanza è firmata dal gip del Tribunale diGiovanni Anglana. Complessivamente, le 99 persone oggetto dell’inchiesta sono state arrestate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare (96 in carcere e tre aglidomiciliari). Operazione antimafia aL’indagine della Squadra mobile della Questura e dei Carabinieri del Comando provinciale, denominata ‘Vortice Maestrale’, è stata coordinata dai pm Lidia Giorgio e Marco ...

