Crotone | sottoscritto il protocollo di intesa tra Comune e Comitato Paralimpico per il quadriennio 2021-2024

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lo Sport agonistico di ogni categoria praticato dai diversamente abili sta invadendo sempre più la sensibilità delle Istituzioni e dei normali cittadini che dimostrano la loro concreta vicinanza ad atleti che, pur diversamente abili, evidenziano la forza e l’impegno in ogni gara ufficiale, sia a livello Nazionale, Europeo, Mondiale. Beatrice Vio (scherma in carrozzina), Martina Caironi (velocità), Alex Zanardi (automobilismo), Federico Morlacchi (nuoto), Daniel Dias (nuoto), alcuni dei tanti personaggi che praticano con successo le. Ildiattraverso le proprie Istituzioni non è mai stato insensibile di fronte a questo importantissimo evento sportivo. Questa mattina, presso la sala consiliare del, è stato firmato dal sindaco Vincenzo Voce e dal presidente regionale del ...