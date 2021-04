Chernobyl | la serie tv sul disastro nucleare stasera su La7 con gli ultimi due episodi

(Di lunedì 26 aprile 2021)su La7 alle 21:15, proprio nel giorno del 35° anniversario del, torna latvcon gliduetornasu La7 alle 21:15 con glidue. Latv HBO, che racconta ildel 1986, era stata trasmessa - i suoi primi 3- già lunedì scorso, e torna in questo lunedì 26 aprile 2021 esattamente a 35 anni di distanza da quello che resta l'incidentepiù tragico nella storia dell'umanità. Nel penultimoo, mentre le operazioni di decontaminazione sono in corso, i residenti vengono evacuati da un'ampia zona intorno a ...

torna stasera su La7 alle 21:15 con gli ultimi due episodi . Latv HBO, che racconta il disastro del 1986, era stata trasmessa - i suoi primi 3 episodi - già lunedì scorso, e torna in ......di, basandosi sui resoconti degli abitanti di Prypjat, raccolti dalla scrittrice Svetlana Alexievich nel suo libro " Preghiera per ernobyl '". Il protagonista principale dellaè ...Aumentano i tour per chi vuole entrare nella "zona di alienazione" (grande quanto il Ticino) e vedere gli effetti del disastro del 26 aprile di 35 anni fa ...Anni dopo il tragico incidente che vide coinvolta la centrale ucraina, riuscirà la comunità a riemergere dalla Zona di Alienazione?