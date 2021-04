**Calcio: Figc, Consiglio vara norma anti-Superlega** (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “In ossequio di quanto stabilito dall’art. 1 comma 5 lettera C e dell’art. 2 comma 1 dello Statuto Federale, su proposta del presidente federale, è stato votato l’inserimento del testo che segue all’interno del sistema delle Licenze Nazionali, nonché la modifica dell’articolo 16. delle NOIF Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa dalla Uefa e dalla Figc comporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli non riconosciuti dalla Figc è soggetta alla autorizzazione della federazione medesima. La disputa di gare e tornei amichevoli senza la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “In ossequio di quanto stabilito dall’art. 1 comma 5 lettera C e dell’art. 2 comma 1 dello Statuto Federale, su proposta del presidente federale, è stato votato l’inserimento del testo che segue all’interno del sistema delle Licenze Nazionali, nonché la modifica dell’articolo 16. delle NOIF Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa dalla Uefa e dallacomporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli non riconosciuti dallaè soggetta alla autorizzazione della federazione medesima. La disputa di gare e tornei amichevoli senza la ...

Advertising

RaiSport : ? Murale contro #Agnelli vicino alla sede della #Figc Realizzato dalla Street Artist Laika MCMLIV: '#SuperLega è l… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Presidente FIGC Gravina: 'Siamo contrari, il calcio è dei tifosi' #SkySport #SuperLega #SuperLeague - TgLa7 : ++ #Superlega, presidente #Figc Gravina spiega il no: 'Il calcio è dei tifosi. Club che aderiscono sono fuori dalla #Fifa' - Josto51037271 : @LeonettiFrank @FIGC #GravinaOut sta cercando di frenare il nuovo che avanza per continuare tutelare i soliti amici… - teo_acm : RT @sportface2016: #Gravina: “Parole #Gasperini? Mi preoccupa che, in caso di distacco di alcuni imprenditori, possa scattare il default. S… -