Belen, 'con Santiago non succedeva': confessa cosa sta accadendo con la seconda gravidanza (Di lunedì 26 aprile 2021) Belen Rodriguez continua a tenere aggiornati i fan sullo stato della seconda gravidanza a suon di stories su Instagram: nel weekend ha chiesto aiuto alle fan per alleviare alcuni malesseri tipici ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021)Rodriguez continua a tenere aggiornati i fan sullo stato dellaa suon di stories su Instagram: nel weekend ha chiesto aiuto alle fan per alleviare alcuni malesseri tipici ...

Advertising

Macchessegrullo : @ValeSantaSubito Io difficilmente uso narrare 'cazzate', ne parlavo proprio oggi con Belen ad una grigliata da Jonn… - cristia_urbano : RT @VigilanzaT: Con la Rai in profondo rosso e indebitata, è vero che Belen per l'ospitata di pochi minuti a La canzone segreta ha intascat… - JoeWolve : @drewmilan39 @Manuela9679 @giorgio_gori E dove sono sti link degli articoli di cui parli che non li vedo? Non è che… - MasterAb88 : RT @VigilanzaT: Con la Rai in profondo rosso e indebitata, è vero che Belen per l'ospitata di pochi minuti a La canzone segreta ha intascat… - robreg1 : RT @VigilanzaT: Con la Rai in profondo rosso e indebitata, è vero che Belen per l'ospitata di pochi minuti a La canzone segreta ha intascat… -