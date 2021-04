Bar in zona gialla, caffè al banco e orari: le nuove regole (Di lunedì 26 aprile 2021) Con il ritorno di gran parte dell’Italia in zona gialla, riaprono anche bar e ristoranti. Ma a determinate condizioni. Sarà infatti necessario stare seduti al tavolo, ma solo all’aperto. Il numero massimo di persone sedute è fissato a 4, a meno che non siano conviventi. A partire dal primo giugno, sempre in zona gialla, i ristoranti potranno aprire anche al chiuso, dalle 5 alle 18. Non sarà possibile rimanere al ristorante fino alle 22, come aveva inizialmente ribadito la ministra Gelmini: “C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni”. Poco dopo è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) Con il ritorno di gran parte dell’Italia in, riaprono anche bar e ristoranti. Ma a determinate condizioni. Sarà infatti necessario stare seduti al tavolo, ma solo all’aperto. Il numero massimo di persone sedute è fissato a 4, a meno che non siano conviventi. A partire dal primo giugno, sempre in, i ristoranti potranno aprire anche al chiuso, dalle 5 alle 18. Non sarà possibile rimanere al ristorante fino alle 22, come aveva inizialmente ribadito la ministra Gelmini: “C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni”. Poco dopo è ...

