Amici 20- Tancredi | Il papà famoso non garantisce una raccomandazione

Tancredi è un cantante di questa ventesima edizione di Amici, è un ragazzo molto riservato, ma di grande talento. Quello che tutti non sanno è che il giovane cantante è il figlio del direttore creativo della nota casa di moda: Giorgio Armani. La notorietà della famiglia non sta influenzando assolutamente il percorso di Tancredi nel Talent di Maria De Filippi, vediamo perché. Tancredi: Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte Tancredi durante l'ultima puntata del serale di Amici 20 ha stupito tutti svelando degli aspetti importanti della propria vita. Il giovane ha un carattere riservato e prima d'ora non si era mai sbottonato sulle vicissitudini che interessano la propria famiglia. Grazie al canto è riuscito finalmente ad esprimersi grazie alla scrittura di barre sulla canzone

