Vittorio Brumotti | dopo la feroce aggressione | Ecco come sta oggi

(Di domenica 25 aprile 2021)è stato vittima di unamentre registrava un servizio per Striscia la Notizia. Masta-Political24, inviato in sella ad una bici di Striscia la Notizia, martedì 20 aprile è stato aggredito insieme alla troupe televisiva nel quartiere Quarticciolo, a Roma. Tutto ciò è avvenuto mentre erano intenti a registrare un servizio sullo spaccio di droga, poi mandato in onda dal tg satirico. Purtroppo l’accoglienza non è stata delle migliori e la squadra del tg satirico è stata accolta da fischi, insulti e un vero e proprio linciaggio fronteggiato poi dalle Forze dell’ordine. A seguito dell’ci sono state molte polemiche ...

Rita Dalla Chiesa è intervenuta a Pomeriggio 5 per prendere le difese di, che a suo dire ha subito l'aggressione più brutale della sua vita al Quarticciolo di Roma, dove stava documentando il solito spaccio di droga per Striscia la Notizia . Quanto ...Un servizio di cui, negli ultimi giorni, si è parlato parecchio a causa dell'aggressione subita il 20 aprile in via Ostuni dall'inviato, che se la caverà in qualche giorno come ...Breve ma intensa performance del cantante italiano che, arrivato all'aeroporto di Fiumicino in attesa del suo volo, ha deciso di suonare un pezzo di una sua canzone. Fonte: https://www.instagram.Dopo la presa di posizione del comitato Quarticciolo contro l’inviato della trasmissione di Canale 5, Striscia La Notizia pubblica una nota di ...