Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2021 ore 13 | 30

(Di domenica 25 aprile 2021)DEL 25 APRILEORE 13:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA INVECE I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE PER URGENTI VERIFICHE TECNICHE, ...