Rummenigge | “La Superlega è fallita” bordata a Juve e Real Madrid

Leggi su napolipiu

(Di domenica 25 aprile 2021) Secondo Karl Heinzil progettoè definitivamente. Il dirigente del Bayern Monaco non ha mai accettato di entrare a far parte delle 15 squadre fondatrici della, già questo ha fatto partire il progetto in maniera molto instabile, dato che il club tedesco è uno dei più solidi e potenti in Europa. Ora è lo stessoa decretare la fine del progetto e alla Bild dice: “Lacome progetto è fallito definitivamente anche se non tutti i club si sono sfilati, ma quanto accaduto è un chiaro colpo di avvertimento per tutto il calcio europeo“. Ma Karl Heinzlancia un frecciatina anche antus, principali promotrici della: ...