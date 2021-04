Recovery: Picierno (Pd), 'buona piattaforma per rilancio Sud' (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Gli assi strategici del Recovery sono le misure strutturali e gli investimenti per l'occupazione giovanile e femminile. Per recuperare i posti di lavoro persi a causa della crisi pandemica vengono create condizioni e costruiti strumenti affinché le imprese assumano in primis donne e giovani. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro del Partito democratico, che con la guida responsabile di Enrico Letta si è concentrato soltanto sui contenuti e sull'articolazione delle proposte, evitando polemiche legate a tatticismi. Il Piano presenta infatti un ampio programma volto sia a favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o indirettamente, sia a correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin dall'età scolastica”. Lo afferma l'europarlamentare del Partito democratico Pina Picierno. “In ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Gli assi strategici delsono le misure strutturali e gli investimenti per l'occupazione giovanile e femminile. Per recuperare i posti di lavoro persi a causa della crisi pandemica vengono create condizioni e costruiti strumenti affinché le imprese assumano in primis donne e giovani. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro del Partito democratico, che con la guida responsabile di Enrico Letta si è concentrato soltanto sui contenuti e sull'articolazione delle proposte, evitando polemiche legate a tatticismi. Il Piano presenta infatti un ampio programma volto sia a favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o indirettamente, sia a correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin dall'età scolastica”. Lo afferma l'europarlamentare del Partito democratico Pina. “In ...

