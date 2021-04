Paratici sul futuro di Pirlo: «Se andremo in Champions rimarrà alla Juve» (Di domenica 25 aprile 2021) Fabio Paratici parla del futuro di Andrea Pirlo per la prossima stagione: le parole del dirigente bianconero Andrea Pirlo confermato in caso di Champions League? Ecco le parole di Fabio Paratici a Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina: la Juve non considera il piano B, ovvero, la mancata qualificazione alla Champions del prossimo anno. Pirlo – «In caso di Champions sarà sicuramente allenatore. Non pensiamo neanche al caso B. Abbiamo fiducia in ciò che stiamo facendo, è l’unico pensiero che abbiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Fabioparla deldi Andreaper la prossima stagione: le parole del dirigente bianconero Andreaconfermato in caso diLeague? Ecco le parole di Fabioa Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina: lanon considera il piano B, ovvero, la mancata qualificazionedel prossimo anno.– «In caso disarà sicuramente allenatore. Non pensiamo neanche al caso B. Abbiamo fiducia in ciò che stiamo facendo, è l’unico pensiero che abbiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

