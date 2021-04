Milva, l’intervista a Martina Corgnati (Di domenica 25 aprile 2021) La critica d’arte Martina Corgnati, figlia della cantante Milva, ha svelato la natura della malattia contro la quale la donna combatteva da anni. Milva, la figlia Martina Corgnati svela la malattia diagnosticata alla cantante su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) La critica d’arte, figlia della cantante, ha svelato la natura della malattia contro la quale la donna combatteva da anni., la figliasvela la malattia diagnosticata alla cantante su Notizie.it.

Advertising

RaiTre : Dall'incontro con Strehler alla trasformazione: da diva popolare a grande interprete del teatro europeo più sofisti… - RaiTre : Con la sua chioma rossa e con la sua voce potente per il pubblico popolare è diventata subito la “la Pantera di Gor… - twittotutto : RT @Adamo77567329: #intervisteimpossibili ADDIO A Milva La Rossa LEGGI L'INTERVISTA SU: - Sfrenest : RT @ChilErminia: #Milva – la grande interprete, appena scomparsa – #Rai3 ripropone l'intervista a @pinostra. Domani in seconda serata. htt… - dariosci1 : RT @RaiTre: Con la sua chioma rossa e con la sua voce potente per il pubblico popolare è diventata subito la “la Pantera di Goro”. A #Milv… -