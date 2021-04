Migranti morti in mare, Papa Francesco: “E’ il momento della vergogna” – VIDEO (Di domenica 25 aprile 2021) L’Angelus di Papa Francesco di domenica 25 aprile. Il Pontefice sui Migranti morti in mare: “Sono persone, sono vite umane”. CITTA’ DEL VATICANO – “Centrotrenta Migranti sono morti in mare. Sono persone, sono vite umane, che per due giorni interi hanno invocato un aiuto che non è mai arrivato“, così Papa Francesco in un passaggio dell’Angelus di domenica 25 aprile. Il Pontefice nel suo discorso ha usato parole molto dure nei confronti dei governi: “E’ il momento della vergogna. Preghiamo per questi fratelli e sorelle e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Preghiamo anche per coloro che possono aiutare, ma preferiscono guardare da ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021) L’Angelus didi domenica 25 aprile. Il Pontefice suiin: “Sono persone, sono vite umane”. CITTA’ DEL VATICANO – “Centrotrentasonoin. Sono persone, sono vite umane, che per due giorni interi hanno invocato un aiuto che non è mai arrivato“, cosìin un passaggio dell’Angelus di domenica 25 aprile. Il Pontefice nel suo discorso ha usato parole molto dure nei confronti dei governi: “E’ il. Preghiamo per questi fratelli e sorelle e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Preghiamo anche per coloro che possono aiutare, ma preferiscono guardare da ...

