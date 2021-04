Liberazione, l'intervento del premier Draghi (Di domenica 25 aprile 2021) In occasione del 25 aprile, il premier Mario Draghi ha visitato il Museo della Liberazione a Roma, invitando tutti a combattere revisionismi fuorvianti. Festa della Liberazione, Draghi: “Il dovere della memoria riguarda tutti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) In occasione del 25 aprile, ilMarioha visitato il Museo dellaa Roma, invitando tutti a combattere revisionismi fuorvianti. Festa della: “Il dovere della memoria riguarda tutti” su Notizie.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : Intervento del Presidente Draghi al Museo storico della Liberazione #25aprile #FestadellaLiberazione Diretta - RaiNews : Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al museo Storico della Liberazione di via Tasso… - MichelQuagliano : RT @Montecitorio: Sandro Pertini ricorda la detenzione per mano dei nazifascisti nel carcere romano di Regina Coeli, da cui evase il 24 gen… - Nik_Randazzo : RT @Montecitorio: Sandro Pertini ricorda la detenzione per mano dei nazifascisti nel carcere romano di Regina Coeli, da cui evase il 24 gen… - dbddany : RT @Montecitorio: Sandro Pertini ricorda la detenzione per mano dei nazifascisti nel carcere romano di Regina Coeli, da cui evase il 24 gen… -