Legge Zan, cos'è il ddl contro l'omotransfobia che molti temono? (Di domenica 25 aprile 2021) Sempre più persone, dai volti noti a quelli comuni, sui social si uniscono alla campagna per sostenere l'approvazione del ddlzan, che proprio grazie ai social network viaggia in rete e porta alla ribalta il disegno di Legge che tutela le persone contro l'odio verso gli omosessuali, i trans, le donne e i disabili. Un'occasione fondamentale per l'Italia di educare al rispetto e alla libertà, fondamentali in un Paese civile. Dallo scorso 30 marzo il Parlamento e l'Italia si sono ritrovati inesorabilmente ad un bivio: scegliere o meno se portare avanti, tramite discussione parlamentare, il progetto di Legge contro l'omotransfobia, che porta la firma dell'Onorevole Zan, promotore della Legge. Per omofobia si intende la paura e l'odio nei confronti degli omosessuali e ...

