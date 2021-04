Inter-Verona, i convocati di Juric: ancora out Veloso (Di domenica 25 aprile 2021) Ivan Juric ha diramato l’elenco dei convocati a poche ore dall’inizio dell’impegno per il suo Hellas Verona sul campo dell’Inter capolista. Assenti in quattro, tra questi anche Veloso ancora out per infortunio. Di seguito l’elenco. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Dimarco, Faraoni, Udogie, Cetin, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz. Centrocampisti: Barak, Lazovic, Ilic, Ruegg, Zaccagni, Bessa, Tameze. Attaccanti: Salcedo, Favilli, Kalinic, Colley, Lasagna. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Ivanha diramato l’elenco deia poche ore dall’inizio dell’impegno per il suo Hellassul campo dell’capolista. Assenti in quattro, tra questi ancheout per infortunio. Di seguito l’elenco. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Dimarco, Faraoni, Udogie, Cetin, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz. Centrocampisti: Barak, Lazovic, Ilic, Ruegg, Zaccagni, Bessa, Tameze. Attaccanti: Salcedo, Favilli, Kalinic, Colley, Lasagna. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Verona Convocati Verona: contro l'Inter out lo squalificato Sturaro e altri quattro Commenta per primo Ecco i convocati dell' Hellas Verona per la sfida con l'Inter: Juric deve fare a meno dello squalificato Sturaro , assenti anche Lovato , Veloso , Vieira e Benassi . Portieri : Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori : Dimarco, ...

Inter, due contropartite per Silvestri Commenta per primo Inter a caccia di un portiere, sulla lista c'è Marco Silvestri : il portiere dell' Hellas Verona , scrive L'Arena , è valutato 10 milioni di euro ma nell'affare potrebbero rientrare come contropartite ...

Inter-Verona dove vederla in TV su Sky o DAZN: canale, diretta streaming, formazioni Sport Fanpage GdS - Le parole di Bonimba: "Quasi impossibile perdere lo scudetto" Roberto Boninsegna, in arte Bonimba, ex di Inter e Verona ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante nerazzurro - 113 reti in 197 presenze in maglia ...

Inter-Hellas Verona, le probabili formazioni Dopo il pareggio ottenuto in casa dello Spezia, l’Inter di Antonio Conte è pronta ad ospitare il Verona di Juric , che viene da sei sconfitte consecutive su sette. A San Siro i neroazzurri saranno ...

