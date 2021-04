Fiorentina in vantaggio con Vlahovic (che esulta come Luca Toni), ma pareggia Morata (1-1). Pagelle (Di domenica 25 aprile 2021) Un punto per la salvezza. Ma tanta soddisfazione per averlo strappato alla Juventus, dopo l'illusione, alla fine del primo tempo, di poter addirittura vincere la partita. Il rigore per fallo di mano di Rabiot era nettissimo e Vlahovic l'ha trasformato salendo a 17 gol nella classifica dei marcatori. Ha aggiunto l'esultanza alla Luca Toni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 aprile 2021) Un punto per la salvezza. Ma tanta soddisfazione per averlo strappato alla Juventus, dopo l'illusione, alla fine del primo tempo, di poter addirittura vincere la partita. Il rigore per fallo di mano di Rabiot era nettissimo el'ha trasformato salendo a 17 gol nella classifica dei marcatori. Ha aggiunto l'nza allaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

juventusfc : HT | Si va al riposo con la Fiorentina in vantaggio. #FiorentinaJuve - juventusfc : 29' | Passa in vantaggio la Fiorentina, su calcio di rigore. Rete di Vlahovic. #FiorentinaJuve [1-0] #ForzaJuve - forumJuventus : ?Fiorentina in vantaggio con Vlahovic su rigore #fiorentinajuve 1-0 - FirenzePost : Fiorentina in vantaggio con Vlahovic (che esulta come Luca Toni), ma pareggia Morata (1-1). Pagelle - deatoffees : #fiorentinajuve 45 minuti di totale assenza per una #Juve senza anima,senza agonismo,vuota nelle idee e nelle conv… -