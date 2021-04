Enrico Casella: “Vanessa Ferrari, ginnasta di gran classe. La medaglia ripaga dei sacrifici, può dare di più” (Di domenica 25 aprile 2021) Enrico Casella festeggia l’ennesima magia dell’allieva che gli ha regalato il maggior numero di gioie negli ultimi quindici anni. Vanessa Ferrari ha conquistato la medaglia di bronzo al corpo libero agli Europei 2021 di ginnastica artistica, salendo sul podio continentale per l’ottava volta in carriera, a sette anni di distanza dall’ultima occasione. Il DT della Nazionale Italiana femminile ha potuto abbracciare la Farfalla di Orzinuovi, guidata lungo un’intera vita agonistica davvero infinita. L’ingegnere ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni della Rai: “Ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo avuto un mese difficilissimo, Vanessa è uscita dal Coronavirus e non si è potuta allenare per due settimane di fila, ma questa medaglia ci ripaga di tuttti i ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021)festeggia l’ennesima magia dell’allieva che gli ha regalato il maggior numero di gioie negli ultimi quindici anni.ha conquistato ladi bronzo al corpo libero agli Europei 2021 di ginnastica artistica, salendo sul podio continentale per l’ottava volta in carriera, a sette anni di distanza dall’ultima occasione. Il DT della Nazionale Italiana femminile ha potuto abbracciare la Farfalla di Orzinuovi, guidata lungo un’intera vita agonistica davvero infinita. L’ingegnere ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni della Rai: “Ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo avuto un mese difficilissimo,è uscita dal Coronavirus e non si è potuta allenare per due settimane di fila, ma questacidi tuttti i ...

