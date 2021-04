Elettra Lamborghini lancia bordate ai naufraghi e svela il possibile vincitore

(Di domenica 25 aprile 2021) Ledicome sappiamo non ha di certo peli sulla lingua e da opinionista de L’Isola dei Famosi pare si sia fatta delle idee piuttosto chiare su alcuni. La cantante è andata dritta al punto e in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi hato alcune. La prima di L'articolo proviene da Novella 2000.

Per la puntata numero undici del reality condotto da Ilary Blasi,sceglie un elegante abito corto e un paio di sandali sobri: ecco i prezzi. Semplicità ed eleganza, anche se i budget restano fuori portata. Almeno per la metà dell'outfit....Gli ultimi risultati ottenuti da ' L'isola dei famosi ', reality condotto da Ilary Blasi insieme a Iva Zanicchi,e Tommaso Zorzi, non sono entusiasmanti . Infatti, nell'ultima puntata andata in onda nella giornata del 22 aprile, il reality registra il risultato più basso di questa stagione. ...Isola dei Famosi: Elettra Lamborghini lancia alcune bordate ai naufraghi e svela chi per lei potrebbe essere il vincitore ...A questo punto a dire la sua sulla naufraga ci ha pensato lo speaker Matteo Bortone: “Sicuramente crea dinamiche e degli attriti con Valentina Persia” Vera Gemma a L’Isola dei Famosi. Ho capito dopo l ...