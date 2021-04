Dybala esce al 45? a sorpresa | Pirlo | “Ecco perchè l’ho tolto”

(Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico Andreaha commentato Fiorentina-Juventus 1-1, spiegando la decisione di richiamare in panchinadopo appena 45? di gioco. Non è riuscita ad andare oltre il pari la Juventus di Andrea, in occasione della sfida di campionato contro la Fiorentina, al Franchi. D’altronde il tecnico aveva parlato fin dall’inizio di un impegno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il Verona si batte bene, cerca il pari maa testa alta e recrimina per un gol di Faraoni ... Pirlo cambia due giocatori e dopo 40'' della ripresa Morata , su imbeccata di, trova una ...... rilancia Szczesny tra i pali, piazza Rabiot e Ramsey a centrocampo e confermain attacco ... Juve ancora pericolosa al 61': Cuadrado centra sul secondo palo dove Dragowskia vuoto ma alle ...Cross dalla sinistra di Ronaldo, pallone che atraversa tutta l'area di rigore e si perde in rimessa laterale. 47' - GOOOOOL PAREGGIO DELLA JUVENTUS!! Biraghi sostituisce Igor. 68' - Cambio Juve: esce ...La Juventus non va oltre l'1-1 in casa della Fiorentina, con Morata che risponde a Vlahovic. La formazione di Pirlo, all'enessima prova deludente della stagione, non trova i 3 punti fondamentali per l ...