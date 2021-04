Domenica In, la Gregoraci e il rapporto con Briatore: “La gente non capisce” (Di domenica 25 aprile 2021) Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste della puntata di Domenica In: Mara Venier l’ha accolta nel suo salotto per una chiacchierata sulla sua vita, tra l’amore per la sua famiglia, il rapporto con Flavio Briatore e il figlio Nathan. L’intervista con la showgirl si è aperta con il ricordo della madre Melina, scomparsa nel 2010 a causa di un tumore al seno: “Già per il matrimonio con Flavio stava male. Si è ammalata per la prima volta a 38 anni, ma ha sempre combattuto, ha dato forza a tutti noi”, ha ammesso la Gregoraci. La madre è sempre stato un faro nella sua vita, e anche adesso che non c’è più continua ad essere un punto di riferimento per lei: “Io sono nata con questo bellissimo esempio d’amore, mio padre le portava la colazione a letto, magari litigavano ma poi andavano a ballare. ... Leggi su dilei (Di domenica 25 aprile 2021) Elisabettaè stata una delle protagoniste della puntata diIn: Mara Venier l’ha accolta nel suo salotto per una chiacchierata sulla sua vita, tra l’amore per la sua famiglia, ilcon Flavioe il figlio Nathan. L’intervista con la showgirl si è aperta con il ricordo della madre Melina, scomparsa nel 2010 a causa di un tumore al seno: “Già per il matrimonio con Flavio stava male. Si è ammalata per la prima volta a 38 anni, ma ha sempre combattuto, ha dato forza a tutti noi”, ha ammesso la. La madre è sempre stato un faro nella sua vita, e anche adesso che non c’è più continua ad essere un punto di riferimento per lei: “Io sono nata con questo bellissimo esempio d’amore, mio padre le portava la colazione a letto, magari litigavano ma poi andavano a ballare. ...

