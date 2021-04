Delitto di Avellino, omicida accusa fidanzata: "Il piano era suo" (Di domenica 25 aprile 2021) Agli agenti della Squadra Mobile di Avellino ai quali ha reso piena confessione, Giovanni Limata , il giovane di 23 anni che ha ucciso il padre della fidanzata, Aldo Gioia , di 53 anni, nella notte tra... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 aprile 2021) Agli agenti della Squadra Mobile diai quali ha reso piena confessione, Giovanni Limata , il giovane di 23 anni che ha ucciso il padre della, Aldo Gioia , di 53 anni, nella notte tra...

Advertising

rep_napoli : Delitto di Avellino, l'omicida accusa la fidanzata: 'Suo il piano per sterminare la famiglia' [di Pierluigi Melillo… - repubblica : Delitto di Avellino, l'omicida accusa la fidanzata: 'Suo il piano per sterminare la famiglia' - notizietweet : #ULTIMORA Delitto di Avellino, il 23enne fermato accusa la fidanzata: 'Suo il piano per sterminare la famiglia' vi… - repubblica : ?? Delitto di Avellino, il 23enne fermato accusa la fidanzata: 'Suo il piano per sterminare la famiglia' - TelevideoRai101 : Delitto Avellino,omicida accusa ragazza -