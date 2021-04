Covid Lombardia, oggi 1.967 contagi e 39 morti: bollettino 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 1.967 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 39 morti che portano il totale delle vittime a 32.657 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Gli attuali positivi sono 57.622 (+529), i guariti/dimessi sono 705.138 (+1.399). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 1.967 ida coronavirus in, 25, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 39che portano il totale delle vittime a 32.657 dall’inizio dell’epidemia di-19. Gli attuali positivi sono 57.622 (+529), i guariti/dimessi sono 705.138 (+1.399). L'articolo proviene da Italia Sera.

MediasetTgcom24 : Covid, festa di compleanno in un ristorante a Milano: 31 sanzionati #Milano - MediasetTgcom24 : Covid, festa di compleanno in un ristorante a Milano: 31 sanzionati #milano - fattoquotidiano : Lombardia, la renziana Patrizia Baffi passa a Fdi: in pieno Covid difese Gallera e iniziò l’intesa col centrodestra… - irastadilarsson : Decessi #Covid_19 per 100k abitanti negli ultimi 7 giorni: V.d'Aosta 10 Puglia 6 FVG 5 Toscana 5 Piemonte 5 Campan… - AleRepossi : #Covid19: sono 92 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… -