Così il servizio pubblico è diventato megafono della strategia della paura (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – Sin dal principio della pandemia, televisione e i media in generale hanno rivestito un importante ruolo informativo. Telegiornali e dirette Tv hanno raggiunto picchi di ascolto derivanti dal desiderio dei cittadini di essere informati costantemente sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, appare chiaro che il servizio pubblico reso da diverse emittenti e piattaforme non sia stato quello maggiormente auspicabile. Sembrerebbe appropriata una comunicazione rasserenante da parte di chi occupa spazi mediatici, data la potenziale persuasione esercitabile sugli ascoltatori. Al contrario, l’attuale clima sociale di terrore è dovuto in parte anche al continuo martellamento esercitato. Doveroso denunciare l’errato utilizzo della propria (pre)potenza mediatica avuto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – Sin dal principiopandemia, televisione e i media in generale hanno rivestito un importante ruolo informativo. Telegiornali e dirette Tv hanno raggiunto picchi di ascolto derivanti dal desiderio dei cittadini di essere informati costantemente sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, appare chiaro che ilreso da diverse emittenti e piattaforme non sia stato quello maggiormente auspicabile. Sembrerebbe appropriata una comunicazione rasserenante da parte di chi occupa spazi mediatici, data la potenziale persuasione esercitabile sugli ascoltatori. Al contrario, l’attuale clima sociale di terrore è dovuto in parte anche al continuo martellamento esercitato. Doveroso denunciare l’errato utilizzopropria (pre)potenza mediatica avuto ...

