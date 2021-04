Chi è Marco De Angelis, il compagno di Claudia Pandolfi (Di domenica 25 aprile 2021) Si chiama Marco De Angelis ed è il compagno di una nota attrice italiana, Claudia Pandolfi. Il produttore cinematografico è riservatissimo sulla sua vita privata: quello che si conosce di lui infatti è emerso negli anni dalle interviste all’attrice romana. Classe 1980, Marco è responsabile della Dap De Angelis Group, società di produzione che si occupa di fiction e lungometraggi. Nel corso della sua carriera ha realizzato due film con Antonio Di Trapani: uno nel 2010 intitolato Tarda estate e l’altro nel 2015 Terra. Tra le altre sue produzioni si possono annoverare La mossa del pinguino nel 2014 (con con Ricky Memphis, Edoardo Leo e Claudio Amendola) e Non c’è campo con Federico Moccia nel 2017. Negli ultimi anni i suoi principali successi sono legati alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Si chiamaDeed è ildi una nota attrice italiana,. Il produttore cinematografico è riservatissimo sulla sua vita privata: quello che si conosce di lui infatti è emerso negli anni dalle interviste all’attrice romana. Classe 1980,è responsabile della Dap DeGroup, società di produzione che si occupa di fiction e lungometraggi. Nel corso della sua carriera ha realizzato due film con Antonio Di Trapani: uno nel 2010 intitolato Tarda estate e l’altro nel 2015 Terra. Tra le altre sue produzioni si possono annoverare La mossa del pinguino nel 2014 (con con Ricky Memphis, Edoardo Leo e Claudio Amendola) e Non c’è campo con Federico Moccia nel 2017. Negli ultimi anni i suoi principali successi sono legati alle ...

