Cagliari, che colpo: stesa la Roma e la salvezza è più vicina (Di domenica 25 aprile 2021) Spettacolo alla Sardegna Arena soprattutto per un secondo tempo divertente e vivace tra il Cagliari e la Roma. Preziosissimo successo per gli isolani che hanno battuto per 3-2 una indomabile squadra capitolina che nonostante la semifinale di... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 aprile 2021) Spettacolo alla Sardegna Arena soprattutto per un secondo tempo divertente e vivace tra ile la. Preziosissimo successo per gli isolani che hanno battuto per 3-2 una indomabile squadra capitolina che nonostante la semifinale di...

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - pisto_gol : Uefa e Fifa incamerano da un secolo montagne di denaro generato dal calcio, spettacolo del quale non sono i titolar… - capuanogio : ?? #Atalanta #Cagliari e #Verona hanno chiesto l'esclusione dalla #SerieA delle tre big che hanno accettato di far p… - Bertolca10 : Il Cagliari centra la terza vittoria consecutiva e stende anche la Roma. Sorpasso al Benevento che adesso vede il b… - aledevito : Comunque, Manchester o meno, la si poteva giocare contro un Cagliari che ha fatto nulla per vincere, segnandone 3.… -