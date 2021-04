Benevento – Udinese | le dichiarazioni di Gotti ed Inzaghi nel prepartita

(Di domenica 25 aprile 2021) Alla vigilia della sfida traed, valida per la XXXIII giornata di Serie A, hanno parlato i due allenatoriednella conferenza. Le parole diedsi è soffermato prevalentemente sulla situazione infortunati, in particolare sulla situazione di Nestorovski: “Nestorovski sarà visitato a Roma dal prof. Mariani e da lì capiremo l’entità di questo infortunio. A lui faccio un grande in bocca al lupo. Anche Llorente ha un piccolo problema fisico, vedremo in queste ore se domani potrà dare il suo contributo in campo”ha inoltre presentato il giovane Braaf, che potrebbe rappresentare il futuro dell’: “Braaf, come tutti, è sempre un’opzione. ...

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE Le probabili formazioni di(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Glik, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; ...Si comincerà come sempre con il lunch match delle ore 12.30, che sarà questa volta unmolto importante per la lotta salvezza. Due sole partite alle ore 15.00, ma di notevole ...Undici società di Serie A intendono inchiodare alle loro responsabilità (?) Inter, Milan e Juventus per la storia della Super League e, come detto ieri, hanno inviato una lettera ...SUPERLEGA – La Super League continua ad essere uno degli argomenti più caldi del momento nel mondo del calcio. In Italia ma anche nel resto d’Europa. Il progetto che vedeva la nascita di una nuova com ...