Beach volley, World Tour 2021 Cancun2. Stop ai quarti per Lupo/Nicolai. Saranno Cherif/Ahmed gli avversari di Rossi/Carambula (Di domenica 25 aprile 2021) Niente derby italiano in semifinale nel secondo torneo 4 stelle di Cancun che dunque vedrà la terza sfida in una settimana tra Rossi/Carambula e Cherif/Ahmed (una vittoria per parte) che stavolta varrà il prestigioso posto in finale contro la vincente dell’altra semifinale tra Mol/Sorum e Alvaro Filho/Alison. La coppia del Qatar non ha lasciato scampo agli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo nell’ultimo quarto di finale appena disputato sotto il sole messicano. Una sfida a senso unico nella quale la coppia qatariota si è confermata una delle più in forma e più solide del momento vincendo 2-0 contro gli azzurri che confermano di dover ancora trovare la giusta continuità di rendimento. Nel primo set, dopo una prima fase di equilibrio fino al 7 pari, arriva lo strappo a favore della ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Niente derby italiano in semifinale nel secondo torneo 4 stelle di Cancun che dunque vedrà la terza sfida in una settimana tra(una vittoria per parte) che stavolta varrà il prestigioso posto in finale contro la vincente dell’altra semifinale tra Mol/Sorum e Alvaro Filho/Alison. La coppia del Qatar non ha lasciato scampo agli azzurri Paoloe Danielenell’ultimo quarto di finale appena disputato sotto il sole messicano. Una sfida a senso unico nella quale la coppia qatariota si è confermata una delle più in forma e più solide del momento vincendo 2-0 contro gli azzurri che confermano di dover ancora trovare la giusta continuità di rendimento. Nel primo set, dopo una prima fase di equilibrio fino al 7 pari, arriva lo strappo a favore della ...

