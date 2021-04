Basket: Ettore Messina, la lettera a Mike James che ha sancito l’addio a Milano del neo-Nets (Di domenica 25 aprile 2021) Non solo questioni di campo attualmente per l’Olimpia Milano: il club biancorosso, che sta vivendo in parallelo le fasi finali della regular season di Serie A e i quarti di finale di Eurolega, si fanno ricordare anche da chi all’AX Armani Exchange è passato lasciando ricordi misti. In particolare, dopo il proprio debutto in maglia Brooklyn Nets, in NBA, Mike James ha ricordato come, nella sua visione delle cose, Ettore Messina lo aveva escluso dai piani dell’Olimpia in maniera fredda, con una lettera via mail che lo informava di non far parte del suo progetto e di cercarsi un’altra squadra. La Gazzetta dello Sport è riuscita a entrare in possesso della lettera scritta realmente da Messina nell’estate del 2019, il cui testo è ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Non solo questioni di campo attualmente per l’Olimpia: il club biancorosso, che sta vivendo in parallelo le fasi finali della regular season di Serie A e i quarti di finale di Eurolega, si fanno ricordare anche da chi all’AX Armani Exchange è passato lasciando ricordi misti. In particolare, dopo il proprio debutto in maglia Brooklyn, in NBA,ha ricordato come, nella sua visione delle cose,lo aveva escluso dai piani dell’Olimpia in maniera fredda, con unavia mail che lo informava di non far parte del suo progetto e di cercarsi un’altra squadra. La Gazzetta dello Sport è riuscita a entrare in possesso dellascritta realmente danell’estate del 2019, il cui testo è ...

