Abolizione coprifuoco: Matteo Salvini lancia la petizione online (Di domenica 25 aprile 2021) Su Legaonline.it è possibile firmare una petizione contro il coprifuoco e non solo. Quella promossa da Matteo Salvini, attraverso i suoi canali social, è una vera e propria sottoscrizione popolare contro il divieto previsto anche con il decreto che andrà in vigore a partire dal 26 aprile. Una novità che fa notizia, se si considera che proviene da un partito che fa parte della maggioranza che sostiene il governo Draghi come, per l'appunto, la Lega. Su Legaonline.it la sottoscrizione «No coprifuoco» Una volta avuto accesso al sito, per aderire è necessario recarsi in una pagina facilmente individuabile attraverso l'hashtag #nocoprifuoco che campeggia sulla home e che è anche un link. Il volto di Matteo Salvini, il ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 25 aprile 2021) Su Lega.it è possibile firmare unacontro ile non solo. Quella promossa da, attraverso i suoi canali social, è una vera e propria sottoscrizione popolare contro il divieto previsto anche con il decreto che andrà in vigore a partire dal 26 aprile. Una novità che fa notizia, se si considera che proviene da un partito che fa parte della maggioranza che sostiene il governo Draghi come, per l'appunto, la Lega. Su Lega.it la sottoscrizione «No» Una volta avuto accesso al sito, per aderire è necessario recarsi in una pagina facilmente individuabile attraverso l'hashtag #noche campeggia sulla home e che è anche un link. Il volto di, il ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Abolizione immediata del #coprifuoco. Non è più il tempo di scelte illogiche e incoerenti, imposte ai cittadini com… - borghi_claudio : Nella TL ci sono a volte posizioni paradossali. C'è qualcuno che scrive 'non dovevate chiedere un'ora in più ma l'a… - gagliardi_andr : @zeropregi Salvini alza il tiro e chiede abolizione coprifuoco tout court... tocca informare Bascetta perché riscri… - infoitinterno : COVID: ABOLIZIONE COPRIFUOCO, ora c'è una DATA per la SVOLTA. I DETTAGLI e le PAROLE dei GOVERNATORI - tvbusiness24 : #Coprifuoco, #Gelmini: i dati migliorano, forse abolizione a maggio. La ministra: “se continua trend positivo”. Per… -